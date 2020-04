Eventi 212

Coronavirus, in Sicilia sospeso l'avvio della stagione balneare: doveva partire il primo maggio

La decisione è stata presa dall'assessorato alla Sanità per contenere la diffusione del contagio

Redazione

04 Aprile 2020 16:15

In Sicilia, almeno per ora, la stagione balneare non partirà. L'avvio, previsto per legge il primo maggio, è stato sospeso a data da destinarsi. La decisione rientra tra le iniziative di contenimento del contagio da Coronavirus, adottate dall'assessorato alla Salute Sono stati sospesi, per adesso, anche tutti i lavori di campionatura delle acque.

--



In Sicilia, almeno per ora, la stagione balneare non partirà. L'avvio, previsto per legge il primo maggio, è stato sospeso a data da destinarsi. La decisione rientra tra le iniziative di contenimento del contagio da Coronavirus, adottate dall'assessorato alla Salute Sono stati sospesi, per adesso, anche tutti i lavori di campionatura delle acque.

--



News Successiva Coronavirus, ancora truffe online. Messaggio promette 4 barili di birra Heineken a chiunque completi un sondaggio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare