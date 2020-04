Cronaca 1159

Coronavirus, in Sicilia sempre meno ricoveri e più guariti (+31). Ora i malati sono 2.320 (+19)

Stabile l'andamento dei contagi a fronte dei tamponi eseguiti. I positivi in più in tutta l'Isola sono 55. Diminuiscono di 17 unità i ricoverati

Redazione

24 Aprile 2020 18:03

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (venerdì 24 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.



Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 65.165 (+3.015 rispetto a ieri), su 63.626 persone: di queste sono risultate positive 2.981 (+55), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.320 (+19), 443 sono guarite (+31) e 218 decedute (+5).



Degli attuali 2.320 positivi, 493 pazienti (-17) sono ricoverati - di cui 32 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.827 (+36) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Coronavirus, in Italia malati in calo per il quinto giorno consecutivo. A Milano aumentano nuovamente i contagi

Bimba morta ad Agrigento per una polmonite: il tampone per coronavirus è negativo

