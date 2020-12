Cronaca 393

Coronavirus, in Sicilia scendono i nuovi casi ma aumentano vittime e ricoveri

Sono 15.104 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 352 le vittime

Redazione

20 Dicembre 2020 18:01

Sono 792 i nuovi casi di coronavirus riscontrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, in discesa rispetto a ieri. Per la prima volta dopo giorni però risalgono i ricoveri, sia in regime ordinario (+5) sia in terapia intensiva (+4). In leggero aumento anche i decessi, 24 in un giorno (contro 22 di ieri). In discesa il tasso di positività, all'11,14 (contro il 12,1% di sabato).Con i nuovi casi sono 33.883 gli attuali positivi, 40 in più rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.254 pazienti, 1.076 dei quali in regime ordinario e 178 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 32.629. I guariti sono 728. Sul fronte della distribuzione fra le province Catania registra Catania 209 casi, Palermo 271, Messina 89, Ragusa 47, Trapani 3, Siracusa 68, Agrigento 7, Caltanissetta 85, Enna 13.

Sono 15.104 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 352. Sono in calo di 41 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia. I ricoveri nei reparti ordinari diminuiscono invece di 206 unità. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



