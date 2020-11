Cronaca 472

Coronavirus: in Sicilia scendono i nuovi casi (1.024) e diminuisce il tasso di positività, 45 le vittime

In Italia i nuovi positivi sono 20.648 e 541 le vittime nelle ultime 24 ore, rimane invariato il tasso di positività

Redazione

29 Novembre 2020 17:54

Scendono i nuovi positivi nelle ultime 24 ore: sono 1.024 contro i 1.1189 registrati ieri. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Salgono purtroppo le vittime: 45 n un giorno, contro i 43 di ieri. Tasso di positività all'11,5%, anche questo in diminuzione rispetto a ieri, così come i ricoveri ordinari e in terapia intensiva.Con i nuovi casi salgono a 40.484 gli attuali positivi con un incremento di 602. Di questi 1763 sono i ricoverati: 1.522 pazienti in regime ordinario e 241 in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 38.721 persone. I guariti sono 377.

Sono 20.648 i test per il coronavirus risultati positivi nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 541. Il totale dei casi è ora di 1.585.178, le vittime sono 54.904.Gli attualmente positivi sono 795.771 (+6.463), i guariti o dimessi 734.503 (+13.642).

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 176.934 test per il coronavirus, oltre 45 mila meno di ieri, con il consueto calo del weekend. Il rapporto tra positivi è tamponi è invariato all’11,7%, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 3.753 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 9 meno di ieri. Nei reparti ordinari si trovano invece ora 32.879 persone, 420 in meno nelle ultime 24 ore. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



