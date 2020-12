Cronaca 838

Coronavirus. In Sicilia risalgono nuovi casi, tasso di positività e ricoveri: 15 le vittime

Sono 8.913 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 305 i decessi

Redazione

27 Dicembre 2020 17:28

Prosegue l'altalena dei contagi da Coronavirus in Sicilia. Dopo i numeri bassi di ieri la curva torna a salire: oggi sono 682 i nuovi positivi su 5.630 tamponi effettuati. Il tasso di positività torna a salire e oggi è al 12,1%. Le vittime oggi sono 15. Nuovo aumento anche per quanto riguarda i ricoveri: 17 in più rispetto a ieri, di cui 4 in terapia intensiva e 13 in regime ordinario.Sono 8.913 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 305. Sono 59.879 i tamponi effettuati: ieri erano stati 81.285. Il tasso odierno di positività è del 14,88%, in ulteriore aumento rispetto al 12,8% di ieri (+2%).

Sono in calo di 2 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri sono 148. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.580. Le persone curate nei reparti ordinari sono invece 23.571, in aumentano di 267 unità rispetto a ieri. (Gds.it)



Prosegue l'altalena dei contagi da Coronavirus in Sicilia. Dopo i numeri bassi di ieri la curva torna a salire: oggi sono 682 i nuovi positivi su 5.630 tamponi effettuati. Il tasso di positività torna a salire e oggi è al 12,1%. Le vittime oggi sono 15. Nuovo aumento anche per quanto riguarda i ricoveri: 17 in più rispetto a ieri, di cui 4 in terapia intensiva e 13 in regime ordinario.Sono 8.913 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 305. Sono 59.879 i tamponi effettuati: ieri erano stati 81.285. Il tasso odierno di positività è del 14,88%, in ulteriore aumento rispetto al 12,8% di ieri (+2%).

Sono in calo di 2 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri sono 148. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.580. Le persone curate nei reparti ordinari sono invece 23.571, in aumentano di 267 unità rispetto a ieri. (Gds.it)



Coronavirus, boom di ricoveri in provincia di Caltanissetta: sale di 8 in sole 24 ore il numero di pazienti in Malattie Infettive

News Successiva Covid: arrivati a Palermo i vaccini, questa mattina prime somministrazioni al Civico

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare