Coronavirus, in Sicilia risalgono nuovi casi e tasso di positività: 22 le vittime

Sono 16.308 i positivi al tampone per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia e 553 i deceduti

19 Dicembre 2020 17:41

Sono 878 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, in salita rispetto a ieri, e con circa mille tamponi in meno (7237 in tutto). Risale, dunque, il tasso di positività al 12,1%, contro il 9% di ieri, Ventidue le vittime, come 24 ore fa. Scendono ancora i ricoverati, con -20 in regime ordinario e -8 in terapia intensiva.Sono 16.308 i positivi al tampone per il coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 553. Sono 176.185 i tamponi effettuati in leggero calo rispetto a ieri, quando erano stati 179.800. Il tasso di positività (rapporto positivi-test, compresi quelli ripetuti e di controllo) è del 9,2%, in flessione rispetto al 10% di ieri (-0,8%). (Luigi Ansaloni, Gds.it)



