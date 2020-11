Cronaca 642

Coronavirus. In Sicilia record di vittime: 48 nelle ultime 24 ore, 1.306 i positivi in più. Lieve aumento in Italia

Nell'Isola è anche record di guariti: 972 nelle ultime 24 ore. In Italia si registrano 853 nuovi decessi

Redazione

24 Novembre 2020 18:36

In Sicilia scende il tasso di positività così come in tutta Italia, ma purtroppo come in tutta la Penisola aumentano le vittime: ben 48 in 24 ore (853 nel resto del Paese), mai raggiunto nell'Isola un numero così alto. Per quanto riguarda i casi, sono 1306 a fronte di 9963 tamponi. Il tasso di positività è 13,11%, nettamente sotto ai giorni scorsi ma ancora superiore alle media nazionale (che è del 12).Con i nuovi casi in Sicilia salgono a 38.199 gli attuali positivi, con un incremento di 286. Di questi 1.844 sono i ricoverati, 3 in meno rispetto a ieri: 1.601 in regime ordinario e 243 in terapia intensiva, stesso numero di ieri. In isolamento domiciliare sono

36.335. I guariti sono 972. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 313, Catania 342, Messina 160, Ragusa 79, Trapani 158, Siracusa 95, Agrigento 76, Caltanissetta 63, Enna 20.

«Oggi abbiamo 23.232 positivi, con 188.659 tamponi mentre ieri erano 149.000, e quindi c'è stato un leggero aumento del numero dei positivi. però c'è un brutto dato: ci sono stati 853 decessi a fronte di 630 di ieri». Lo ha detto il direttore della Prevezione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa del ministero sull'analisi della situazione epidemiologica.

Lieve aumento dei nuovi casi Covid in Italia: 23.232 nelle ultime 24 ore (ieri 22.930) a fronte di 188.659 tamponi (quasi 40mila più di ieri). Ma scende la percentuale positivi/tamponi: 12,31% quando ieri era al 15,4%. In grosso aumento i decessi, 853 oggi (ieri 630), con il numero totale delle vittime che arriva a 51.306. I guariti, oggi 20.837 (ieri 31.395), sono in tutto 605.330. In lieve rialzo, dopo che ieri per la prima volta si era registrato un -9.098, il numero delle persone attualmente positive: +1.537 per un totale di 798.386. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



