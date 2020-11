Cronaca 1431

Coronavirus, in Sicilia record di contagi e vittime: 1155 positivi e 19 morti. In Italia oltre 30mila nuovi casi

Record di tamponi nell'isola dove ne sono stati effettuati 9376. In Italia si registrano 352 decessi

Redazione

04 Novembre 2020 17:39

Sono 1155 i nuovi positivi in Sicilia: record assoluto, così come le vittime, 19 in un giorno, mai successo in tutta la pandemia. Scendono di due unità però i ricoveri in intensiva: ora sono 148 contro i 150 di ieri, una diminuzione che non si vedeva da fine agosto. Sono invece 43 i ricoveri in regime ordinario, quattro in meno di ieri.Record anche di tamponi: per la prima volta nell'Isola infatti si supera quota 9000 (9376 per l'esattezza), dunque con un tasso tra positivi ed esami minore dei giorni scorsi. Con i nuovi casi salgono a 17.618 gli attuali positivi. Guarite rispetto a ieri 324 persone.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 352, Catania 324, Messina 103, Ragusa 98, Trapani 54, Siracusa 41, Agrigento 134, Caltanissetta 27, Enna

Oggi 30.550 positivi, 352 decessi, tasso di positività al 14% in Italia. Sono i dati forniti da Rezza nel corso della conferenza stampa di oggi del Ministero della salute. «C'è una certa stabilizzazione dei decessi e dei casi», ha detto. I tamponi sono stati 212 mila oggi.

Complessivamente, da inizio emergenza, i tamponi processati sono 16.497.767, dei quali 211.831 nelle ultime 24 ore a fronte dei 182.287 di ieri. I nuovi dimessi/guariti sono 5.103, per un totale di 307.378. Le persone attualmente positive sono 443.235, con un incremento nelle ultime 24 ore di 25.093 persone. 418.827 le persone in isolamento domiciliare. Sono 22.116 le persone ricoverate negli ospedali, 1.002 più di ieri, mentre le persone in terapia intensiva diventano 2.292, 67 in più di un giorno fa.(Luigi Ansaloni, Gds)



