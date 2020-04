Cronaca 1381

Coronavirus, in Sicilia per la prima volta malati in calo (-48). Boom di guariti e diminuiscono i ricoverati

Il totale dei malati è di 2.272. I positivi in più oggi sono 39. Dato in calo rispetto agli altri giorni e considerato l'eguale numero di tamponi

Redazione

25 Aprile 2020 17:41

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 25 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.



Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 68.251 (+3.086 rispetto a ieri), su 64.892 persone: di queste sono risultate positive 3.020 (+39), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.274 (-46), 524 sono guarite (+81, di cui 24 ricoverati e 57 in isolamento domiciliare, il dato più alto dall'inizio dell'epiemia nella Regione) e 224 decedute (+6).



Degli attuali 2.272 positivi, 485 pazienti (-8) sono ricoverati - di cui 33 in terapia intensiva (+1) - mentre 1.787 (-40) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

