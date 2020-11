Cronaca 2987

Coronavirus, in Sicilia oltre mille casi in un giorno e 16 morti. In Italia quasi 30 mila nuovi contagi

Ancora record di contagi nell'isola dove i casi continuano a crescere. La situazione rimane drammatica anche nel resto d'Italia. Oggi si contano 208 vittime

01 Novembre 2020 16:58

Continua a aumentare senza sosta il numero dei contagi in Sicilia mentre a livello nazionale si registra un lieve calo. L'Isola, dopo i 952 casi di ieri, sfonda quota mille: secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Sicilia c'è stato un incremento di 1.095 contagi e si contano altri 16 morti.Sono in lieve calo invece i numeri relativi alla pandemia in Italia. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 29.907 (ieri erano stati 31.758). In diminuzione anche il numero delle vittime: sono 208, contro le 297 del giorno precedente. I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 96 unità, secondo i dati del ministero della Salute, portando il totale delle persone in rianimazione a 1.939. I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 936, per un numero complessivo di 18.902. Entrambi i dati sono sostanzialmente stabili rispetto a ieri.



