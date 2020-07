Cronaca 260

Coronavirus, in Sicilia non c'è più nessun paziente in terapia intensiva

In totale i casi registrati da inizio epidemia salgono a quota 3096 e le vittime 282

Redazione

07 Luglio 2020 17:53

Un nuovo caso di Coronavirus e nessun decesso in Sicilia, ma la bella notizia è che non c'è più nessun paziente affetto da Covid-19 in terapia intensiva nell'Isola. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute di lunedì 6 luglio. In totale i casi registrati da inizio epidemia salgono a quota 3096 e le vittime 282. Sono 2607 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.Stabile anche il dato dei guariti (2.674), sale il numero di attualmente positivi (140). Sale anche e unità il numero dei ricoveri (12) mentre non ci sono più pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 128.

Sono circa 100 mila i soggetti che si sono registrati sul portale "Sicilia SiCura" della Regione Siciliana per"'accompagnara" gli arrivi da altre regioni". Lo ha detto l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, rispondendo ad una interrogazione all’Assemblea regionale siciliana. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



