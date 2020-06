Cronaca 437

Coronavirus, in Sicilia nessun nuovo positivo su oltre 3.000 tamponi

Delle 849 persone attualmente malate (quattro meno di ieri) nell'Isola, tre i guariti, 42 ricoverati con sintomi di cui 5 in terapia intensiva

Redazione

11 Giugno 2020 18:23

In Sicilia nessuno contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore e un decesso in provincia di Palermo, a Caccamo. Si tratta di una donna di 70 anni che si trovava ricoverata in terapia intensiva da oltre 3 mesi. Delle 849 persone attualmente malate (quattro meno di ieri) nell'Isola, tre i guariti, 42 ricoverati con sintomi di cui 5 in terapia intensiva, 807 in isolamento domiciliare.In 3455 sono risultati positivi dall'inizio dell'epidemia. I morti totali sono 279 (+1), i guariti 2327 (+3). Nelle ultime 24 ore sono state testate 3045 persone, mentre 174.429 sono i tamponi totali. (Fonte Luigi Ansaloni, Gds.it)



In Sicilia nessuno contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore e un decesso in provincia di Palermo, a Caccamo. Si tratta di una donna di 70 anni che si trovava ricoverata in terapia intensiva da oltre 3 mesi. Delle 849 persone attualmente malate (quattro meno di ieri) nell'Isola, tre i guariti, 42 ricoverati con sintomi di cui 5 in terapia intensiva, 807 in isolamento domiciliare.In 3455 sono risultati positivi dall'inizio dell'epidemia. I morti totali sono 279 (+1), i guariti 2327 (+3). Nelle ultime 24 ore sono state testate 3045 persone, mentre 174.429 sono i tamponi totali. (Fonte Luigi Ansaloni, Gds.it)



Coronavirus, a Caltanissetta dopo 5 giorni c'è un nuovo positivo: viene da Torino

News Successiva Coronavirus, bollettino 11 giugno: aumentano i positivi (+379), impennata di casi in Lombardia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare