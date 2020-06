Cronaca 1407

Coronavirus, in Sicilia nessun decesso e due positivi in più: una è una giovane arrivata dalla Lombardia

Nell'Isola si registrano sei malati in meno (adesso sono 866 in tutto). Bene anche nel resto d'Italia

Redazione

06 Giugno 2020 18:21

Sono 234.801 i casi totali di coronavirus in Italia, con un aumento di 270 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 518): 142 (il 52%) sono stati rilevati in Lombardia mentre in cinque regioni (Campania, Umbria, Calabria, Molise e Basilicata) non si è registrato alcun nuovo caso. In Sicilia ci sono sei malati di coronavirus in meno di ieri (866 in tutto) e nessun decesso. Due soli casi rispetto a 24 ore fa: una nel Trapanese, a Marsala (si tratta di una ragazza trentenne, che arrivata dalla Lombardia) e l'altro in provincia di Catania. C'è una persona in più in terapia intensiva (che diventano sette) e otto i guariti rispetto a ieri.Secondo i dati dell’ultimo bollettino della protezione civile, gli attualmente positivi sono 35.877, con un decremento di 1.099 rispetto a ieri, i guariti 165.078 (+1.297); con le 72 vittime di oggi (ieri erano state 85) il totale sale a 33.846. In 8 regioni non si sono avuti decessi (Trentino Alto Adige, Sicilia appunto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata).

Diminuisce la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in terapia intensiva sono 293 (-23), i ricoverati con sintomi 5.002 (-299) e i pazienti in isolamento domiciliare 30.582 (-777). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 72.485 tamponi per un totale di 4.187.057 (un positivo ogni 268). (Gds.it)



Sono 234.801 i casi totali di coronavirus in Italia, con un aumento di 270 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 518): 142 (il 52%) sono stati rilevati in Lombardia mentre in cinque regioni (Campania, Umbria, Calabria, Molise e Basilicata) non si è registrato alcun nuovo caso. In Sicilia ci sono sei malati di coronavirus in meno di ieri (866 in tutto) e nessun decesso. Due soli casi rispetto a 24 ore fa: una nel Trapanese, a Marsala (si tratta di una ragazza trentenne, che arrivata dalla Lombardia) e l'altro in provincia di Catania. C'è una persona in più in terapia intensiva (che diventano sette) e otto i guariti rispetto a ieri.Secondo i dati dell’ultimo bollettino della protezione civile, gli attualmente positivi sono 35.877, con un decremento di 1.099 rispetto a ieri, i guariti 165.078 (+1.297); con le 72 vittime di oggi (ieri erano state 85) il totale sale a 33.846. In 8 regioni non si sono avuti decessi (Trentino Alto Adige, Sicilia appunto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata).

Diminuisce la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in terapia intensiva sono 293 (-23), i ricoverati con sintomi 5.002 (-299) e i pazienti in isolamento domiciliare 30.582 (-777). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 72.485 tamponi per un totale di 4.187.057 (un positivo ogni 268). (Gds.it)



Schianto in autostrada ad Arezzo, arrestato il papà delle due bimbe morte: hanno perso la vita anche i nonni

News Successiva Coronavirus, il bollettino del 6 giugno: in Italia nuovi positivi al minimo (+270). I morti sono 72

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare