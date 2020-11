Cronaca 36

Coronavirus, in Sicilia migliorano i dati dell'epidemia. Resta elevato il numero di ricoveri e decessi

Il numero dei deceduti, pari a 1506, è aumentato di 320 in una settimana (il numero di decessi più elevato dall’inizio della pandemia)

Redazione

30 Novembre 2020 09:25

Molti indicatori di miglioramento per la Sicilia ma resta elevato numero decessi per covid nell’Isola. E' quanto si evince da una elaborazione dell’Ufficio Statistica del Comune, su dati della Protezione civile nazionale. Questa settimana i nuovi positivi sono 9419, valore più basso del 18% rispetto alla precedente.I tamponi positivi sono il 13% di quelli effettuati nella settimana (erano il 17%). Con riferimento ai casi testati, la percentuale di positivi nella settimana è pari al 21%, in diminuzione. Il numero degli attuali positivi è pari a 40484, 3322 in più rispetto alla settimana precedente. Con riferimento a tutti i tamponi effettuati, la percentuale di positivi è pari al 6,6%.

I ricoverati sono 1763, di cui 241 in terapia intensiva. In una settimana sono diminuiti (per la prima volta nella 2a ondata) di 75 (invariato il numero di ricoverati in TI). il numero dei guariti (20558) è cresciuto di 5777 in una settimana, il numero più elevato registrato in una settimana (+95%). La percentuale dei guariti sul totale positivi è del 32%, in aumento. Il numero dei deceduti, pari a 1506, è aumentato di 320 in una settimana (il numero di decessi più elevato dall’inizio della pandemia). Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,4%. I ricoverati sono il 4,4% degli attuali positivi (i ricoverati in TI lo 0,6%).



Molti indicatori di miglioramento per la Sicilia ma resta elevato numero decessi per covid nell’Isola. E' quanto si evince da una elaborazione dell’Ufficio Statistica del Comune, su dati della Protezione civile nazionale. Questa settimana i nuovi positivi sono 9419, valore più basso del 18% rispetto alla precedente.I tamponi positivi sono il 13% di quelli effettuati nella settimana (erano il 17%). Con riferimento ai casi testati, la percentuale di positivi nella settimana è pari al 21%, in diminuzione. Il numero degli attuali positivi è pari a 40484, 3322 in più rispetto alla settimana precedente. Con riferimento a tutti i tamponi effettuati, la percentuale di positivi è pari al 6,6%.

I ricoverati sono 1763, di cui 241 in terapia intensiva. In una settimana sono diminuiti (per la prima volta nella 2a ondata) di 75 (invariato il numero di ricoverati in TI). il numero dei guariti (20558) è cresciuto di 5777 in una settimana, il numero più elevato registrato in una settimana (+95%). La percentuale dei guariti sul totale positivi è del 32%, in aumento. Il numero dei deceduti, pari a 1506, è aumentato di 320 in una settimana (il numero di decessi più elevato dall’inizio della pandemia). Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,4%. I ricoverati sono il 4,4% degli attuali positivi (i ricoverati in TI lo 0,6%).



News Successiva Maradona: indagato il medico personale, l'ipotesi è di omicidio colposo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare