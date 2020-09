Attualita 545

Coronavirus in Sicilia, mascherine da indossare all'aperto a tutte le ore: ipotesi al vaglio della regione

Musumeci non ha ancora deciso ma lascia intendere che la mascherina dovrebbe essere utilizzata anche in assenza di assembramenti

Redazione

26 Settembre 2020 16:07

Dice di non poter ancora essere esplicito sulle misure che saranno contenute nella nuova ordinanza, ma il governatore siciliano Nello Musumeci lascia intendere che ci sarà l'obbligo di indossare le mascherine a tutte le ore, all'aperto, anche in assenza di assembramenti e a prescidendere dalla distanza interpersonale di sicurezza. Si prevede pure una stretta sulla movida.

"Il mio - spiega - è un richiamo al senso di responsabilità dei siciliani. Non intendo penalizzare le attività economiche, già messe a dura prova in questo periodo. Sull'uso delle mascherine avevamo preso delle misure già in passato, ma dopo il Dpcm del governo nazionale siamo stati costretti ad adeguarci".







