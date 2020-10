Cronaca 369

Coronavirus, in Sicilia la curva continua a salire: 285 nuovi casi mentre in Italia sono 5724

Nell'isola si contano anche due nuovi decessi. I ricoverati sono 387, mentre 35 si trovano in terapia intensiva

10 Ottobre 2020

Risalgono nuovamente i casi di coronavirus in Sicilia. In 24 ore sono stati registrati 285 nuovi positivi, 52 in più rispetto a ieri (233), e due nuovi decessi.Invece sono 387 i ricoverati con sintomi, 35 si trovano in terapia intensiva. Cresce ancora il numero dei tamponi effettuati: 7741 nelle ultime 24 ore. Quarantuno i guariti (4519 in totale). Sono 3721 in isolamento domiciliare, 4143 i positivi attuali e 8997 i casi totali registrati dall'inizio dell'epidemia.

Per quanto riguarda la ripartizione dei casi nelle province: 79 sono nella provincia di Palermo, 70 a Catania, 44 a Messina, 12 a Caltanissetta, 10 a Ragusa, 31 a Trapani, 12 ad Agrigento e 27 a Siracusa. Nessuno ad Enna.

Ancora un balzo dell’epidemia di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.724 nuovi casi contro i 5.372 di ieri per un totale di 349.494. E si registra anche l'ennesimo record di tamponi, 133.084, circa 3.500 più di ieri. In lieve crescita anche i decessi:29 oggi contro i 28 di ieri, e sono 36.140 dall’inizio dell’epidemia. Salgono i ricoveri: 250 in più in regime ordinario (4.336 totali) e 3 in più in terapia intensiva (sono 390 in tutto). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.



