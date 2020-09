Attualita 131

Coronavirus, in Sicilia la curva continua a salire: 108 nuovi casi. In Italia lieve aumento: 1392 positivi in più

Nell'isola attualmente sono 2390 i positivi di cui 224 ricoverati in ospedale, 15 in terapia intensiva e 2151 in isolamento domiciliare

Redazione

22 Settembre 2020 18:15

Incremento di nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 108 i positivi in più (ieri erano stati 75) e 5 riguardano gli ospiti della Missione Speranza e Carità. Ma c'è da segnalare che è stato registrato il record di tamponi, ben 7000. È quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute.Attualmente sono 2390 i positivi di cui 224 ricoverati in ospedale, 15 in terapia intensiva e 2151 in isolamento domiciliare. Purtroppo c'è da registrare una nuova vittima e il bilancio complessivo dei deceduti sale a 300. Cresce anche il numero dei guariti, + 65 rispetto alla giornata di ieri.

Dei nuovi casi registrati, 63 sono nella provincia di Palermo, 13 a Catania, 3 ad Agrigento, 3 a Messina, 1 a Ragusa, 12 a Trapani, 1 a Caltanissetta e 12 a Enna.

Lieve aumento dei nuovi casi di Covid nel resto d'Italia: 1.392 oggi, contro i 1.350 di ieri, ma con molti più tamponi: 87.303, quasi 32mila più di ieri. Superata così quota 300mila contagi dall’inizio dell’epidemia: i casi totali sono 300.897.

Meno decessi oggi, 14 contro i 17 di ieri, per un totale di 35.738. Netto aumento dei guariti, 967 (ieri erano 352), 219.670 in tutto.(Gds.it)



Incremento di nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 108 i positivi in più (ieri erano stati 75) e 5 riguardano gli ospiti della Missione Speranza e Carità. Ma c'è da segnalare che è stato registrato il record di tamponi, ben 7000. È quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute.Attualmente sono 2390 i positivi di cui 224 ricoverati in ospedale, 15 in terapia intensiva e 2151 in isolamento domiciliare. Purtroppo c'è da registrare una nuova vittima e il bilancio complessivo dei deceduti sale a 300. Cresce anche il numero dei guariti, + 65 rispetto alla giornata di ieri.

Dei nuovi casi registrati, 63 sono nella provincia di Palermo, 13 a Catania, 3 ad Agrigento, 3 a Messina, 1 a Ragusa, 12 a Trapani, 1 a Caltanissetta e 12 a Enna.

Lieve aumento dei nuovi casi di Covid nel resto d'Italia: 1.392 oggi, contro i 1.350 di ieri, ma con molti più tamponi: 87.303, quasi 32mila più di ieri. Superata così quota 300mila contagi dall’inizio dell’epidemia: i casi totali sono 300.897.

Meno decessi oggi, 14 contro i 17 di ieri, per un totale di 35.738. Netto aumento dei guariti, 967 (ieri erano 352), 219.670 in tutto.(Gds.it)



Reddito di emergenza per le famiglie in difficoltà, in pagamento la terza mensilità: istanze entro il 15 ottobre

News Successiva Coronavirus, positivo su un bus ad Agrigento: l'Asp adesso cerca gli altri passeggeri

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare