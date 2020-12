Cronaca 296

Coronavirus, in Sicilia in calo i nuovi casi (918) e il tasso di positività: 34 le vittime

In calo i casi e i tamponi in Italia: sono 13.720 i nuovi positivi e 528 le vittime nelle ultime 24 ore

Redazione

07 Dicembre 2020 17:25

Sono 918 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 8.386 tamponi effettuati: il tasso di positività scende così al 10,9%. Le vittime di oggi sono 34, per un totale di 1.793 da inizio pandemia.Il numero degli attualmente positivi raggiunge quota 40.246 (+500) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.387 (+20), 205 (-8) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 38.654 persone. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono ad oggi 30.368 (+384).

In calo i casi e i tamponi in Italia, come ogni lunedì, che sconta «l'effetto weekend» con la riduzione dei test effettuati. Sono 13.720 i nuovi positivi (ieri 18.887), ma con 111.217 tamponi, 52mila meno di ieri, tanto che il rapporto positivi-tamponi sale al 12,33% dall’11,5% di 24 ore fa.

I decessi giornalieri sono 528 (ieri 564), per un totale di 60.606 dall’inizio dell’epidemia. Ancora giù le terapie intensive, 72 in meno (ieri -63) con 144 nuovi ingressi, per un totale di 3.382 totali. Per il secondo giorno consecutivo salgono invece i ricoveri ordinari, +133 (ieri +233), 30.524 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi il Veneto, che rimane in crescita (+2.550), seguita da Emilia Romagna (+1.891), Lombardia (+1.562), Lazio (+1.372) e Campania (1.060). I casi totali salgono a 1.742.557. I guariti sono 19.638 (ieri 17.186), 933.132 in tutto, mentre il numero degli attualmente positivi scende di 6.487 unità (ieri +1.137), per un totale di 748.819. Di questi, 714.913 sono in isolamento domiciliare, 6.393 meno di ieri. (Gds.it)



Sono 918 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 8.386 tamponi effettuati: il tasso di positività scende così al 10,9%. Le vittime di oggi sono 34, per un totale di 1.793 da inizio pandemia.Il numero degli attualmente positivi raggiunge quota 40.246 (+500) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.387 (+20), 205 (-8) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 38.654 persone. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono ad oggi 30.368 (+384).

In calo i casi e i tamponi in Italia, come ogni lunedì, che sconta «l'effetto weekend» con la riduzione dei test effettuati. Sono 13.720 i nuovi positivi (ieri 18.887), ma con 111.217 tamponi, 52mila meno di ieri, tanto che il rapporto positivi-tamponi sale al 12,33% dall’11,5% di 24 ore fa.

I decessi giornalieri sono 528 (ieri 564), per un totale di 60.606 dall’inizio dell’epidemia. Ancora giù le terapie intensive, 72 in meno (ieri -63) con 144 nuovi ingressi, per un totale di 3.382 totali. Per il secondo giorno consecutivo salgono invece i ricoveri ordinari, +133 (ieri +233), 30.524 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi il Veneto, che rimane in crescita (+2.550), seguita da Emilia Romagna (+1.891), Lombardia (+1.562), Lazio (+1.372) e Campania (1.060). I casi totali salgono a 1.742.557. I guariti sono 19.638 (ieri 17.186), 933.132 in tutto, mentre il numero degli attualmente positivi scende di 6.487 unità (ieri +1.137), per un totale di 748.819. Di questi, 714.913 sono in isolamento domiciliare, 6.393 meno di ieri. (Gds.it)



News Successiva Coronavirus, mortalità nella seconda ondata: la Sicilia tra le regioni peggiori

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare