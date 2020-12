Cronaca 234

Coronavirus, in Sicilia i nuovi positivi scendono a 337 ma pochi tamponi effettuati a Natale. Salgono i ricoveri

Tornano a salire i decessi (27) e i ricoveri in regime ordinario (+19 rispetto a ieri). In Italia 10.407 nuovi casi e 261 morti

Redazione

26 Dicembre 2020 17:38

Brusco calo dei casi di Coronavirus in Sicilia: sono 337 quelli registrati nelle ultime 24 ore, meno della metà rispetto a ieri. Incide anche il numero dei tamponi effettuati, molto più basso rispetto al solito (4.038) a causa dei giorni di festa. Nonostante questo però il tasso di positività si abbassa drasticamente e passa dall'11,1% di ieri all'8,3% odierno.Tornano a salire i decessi (27) e i ricoveri in regime ordinario (+19 rispetto a ieri) mentre calano di 4 unità quelli in terapia intensiva.

Sono 10.407 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 261. Sono 81.285 i tamponi effettuati: il tasso di positività è del 12,8%, in aumento rispetto al 12,5% di ieri. (Gds.it)





