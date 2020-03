Salute 1239

Coronavirus, in Sicilia effettuati 291 tamponi. A Catania fuga dai Pronto Soccorso

La Regione precisa che il dato riportato dall'Istituto superiore di sanità si riferisce solo ai casi positivi che in Sicilia sono sei

01 Marzo 2020 16:50

In riferimento alla tabella pubblicata, da alcuni quotidiani, sul numero dei tamponi effettuati per l'emergenza Coronavirus, si precisa che in Sicilia sono stati effettuati 291 esami su altrettante persone. Il dato riportato fa riferimento ai soli casi di sospetta positività per i quali è prevista la validazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Lo precisa, in una nota, l'assessorato regionale alla Salute.

Intato a Catania, si registra lo “svuotamento” dei pronto soccorso in questi giorni di ansia da contagio. Negli ospedali Cannizzaro, Garibaldi e Policlinico certificato un calo di codici verdi che oscilla tra il 30 e il 40%, proprio quelli che “ingolfano” i presidi di emergenza. Oltre che alla paura il caso può essere anche un effetto dell'invito di Regione e assessorato regionale alla Salute a non recarsi nei pronto soccorso in presenza di sintomi influenzali che potrebbero essere causati dal virus. Al contrario è necessario interpellare il proprio medico di famiglia per telefono e informarlo dei sintomi. Sarà poi il medico a indicare il percorso sanitario. Si può in caso contrario chiamare i numeri nazionali 1500 e 112 per parlare con un operatore sanitario.



