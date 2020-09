Cronaca 780

Coronavirus, in Sicilia è record di contagi: 179 nuovi positivi in 24 ore. Mai così tanti

C'è anche una nuova vittima, che fa salire il totale a 296. Nuovo aumento dei contagi anche in Italia

Redazione

18 Settembre 2020 17:11

Record di nuovi positivi in Sicilia: 179 in 24 ore, mai ne erano stati rilevati così tanti dall'inizio dell'epidemia di coronavirus. Il precedente "primato" risaliva al 25 marzo, con 170. Dei 179 rilevati nell'ultimo giorno, 21 sono ospiti nella Missione di Biagio Conte a Palermo e 37 nei vari hot sport siciliano. È quanto emerge nel bollettino del ministero della Salute. Sono 179 (+6) le persone ricoverate in ospedale, 15 in terapia intensiva (+1) e 1.963 in isolamento domiciliare. C'è anche una nuova vittima, che fa salire il totale a 296.Salgono a 2.157 gli attuali positivi in Sicilia mentre in totale, da quando è iniziata la pandemia, sono stati 5.748 i casi registrati. I guariti sono 3.295. Record anche di tamponi, 6325: è la prima volta che si supera la soglia dei 6000.

Netto aumento dei contagi di Covid anche in Italia: l’incremento nelle ultime 24 ore è di 1.907 nuovi casi, rilevati con 99.839 tamponi, qualche migliaio in meno rispetto a quelli effettuati ieri. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 294.932. Cala lievemente il numero giornaliero di vittime: era di 13 giovedì, è di 10 oggi, per un totale complessivo dall’inizio dell’emergenza di 35.668. (Gds.it)



