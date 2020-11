Cronaca 865

Coronavirus, in Sicilia è record di contagi: 1.692 positivi in più e 40 morti. In aumento casi e vittime anche in Italia

Sono 37.978 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute

Redazione

12 Novembre 2020 17:05

Altri record in Sicilia nell'epidemia di coronavirus, dove la situazione, almeno stando ai numeri, non sembra migliorare. Sono 1692 i nuovi casi in 24 ore, con 40 vittime: dati mai raggiunti dall'inizio della pandemia. I tamponi segnalati sono stati 9455. Sul fronte dei decessi si registra un aumento: 40 nelle ultime 24 ore per un totale di 802. E’ quanto si apprende dalla lettura dei dati del bollettino del Ministero della Salute. Il numero degli attualmente positivi è di 24.914 mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.391 (+15) delle quali 205 (+3 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 23.318 persone. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono ad oggi 10.958.“Il report di oggi per la Sicilia, rilevato nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, risente inevitabilmente anche dell'azione di ricerca attiva del Coronavirus avviata in molti comuni dell’Isola attraverso i cosiddetti drive-in. Si tratta di un dato di cui teniamo sempre conto, che monitoriamo costantemente, per valutare ogni sviluppo possibile nel contrasto alla pandemia. Ai cittadini rinnoviamo ogni invito utile alla prudenza e a quei comportamenti noti ormai a tutti ed utili ad evitare il propagarsi del virus”, precisa comunque l’Osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale alla Salute della Scilia.

Sono 37.978 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 636. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



Altri record in Sicilia nell'epidemia di coronavirus, dove la situazione, almeno stando ai numeri, non sembra migliorare. Sono 1692 i nuovi casi in 24 ore, con 40 vittime: dati mai raggiunti dall'inizio della pandemia. I tamponi segnalati sono stati 9455. Sul fronte dei decessi si registra un aumento: 40 nelle ultime 24 ore per un totale di 802. E’ quanto si apprende dalla lettura dei dati del bollettino del Ministero della Salute. Il numero degli attualmente positivi è di 24.914 mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.391 (+15) delle quali 205 (+3 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 23.318 persone. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono ad oggi 10.958.“Il report di oggi per la Sicilia, rilevato nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, risente inevitabilmente anche dell'azione di ricerca attiva del Coronavirus avviata in molti comuni dell’Isola attraverso i cosiddetti drive-in. Si tratta di un dato di cui teniamo sempre conto, che monitoriamo costantemente, per valutare ogni sviluppo possibile nel contrasto alla pandemia. Ai cittadini rinnoviamo ogni invito utile alla prudenza e a quei comportamenti noti ormai a tutti ed utili ad evitare il propagarsi del virus”, precisa comunque l’Osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale alla Salute della Scilia.

Sono 37.978 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 636. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



News Successiva Coronavirus Sicilia. Riammissione in classe con certificato del medico di base o del pediatra

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare