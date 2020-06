Cronaca 332

Coronavirus, in Sicilia due nuovi positivi e un decesso nelle ultime 24 ore

Rimangono ricoverate 22 persone, di cui 3 in terapia intensiva, mentre sono 106 le persone in isolamento

Redazione

30 Giugno 2020 21:11

Due nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore (in provincia di Catania) e un decesso (un uomo di 94 anni, morto al Civico di Palermo) per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile sono 130, per un totale di 3080 dall'inizio dell'epidemia (329 con attività di screening diagnostico).Rimangono ricoverate 22 persone, di cui 3 in terapia intensiva, mentre sono 106 le persone in isolamento. Sono 2521 (209071 in totale) i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.



