Cronaca 1158

Coronavirus, in Sicilia due nuovi contagi. Un ricoverato in terapia intensiva

Sono 12 in tutto le persone ricoverate mentre 150 in isolamento domiciliare. Invariato ormai da 8 giorni il numero di vittime

Redazione

19 Luglio 2020 19:23

Sono due i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia rispetto a ieri, diminuiscono i ricoverati ma, dopo nove giorni, c'è un nuovo malato in terapia intensiva. In totale nella nostra isola sono dunque in totale 3.142 i positivi dall'inizio dell'epidemia, 162 quelli attuali, come 24 ore fa, in virtù di due guariti.Sono 12 in tutto le persone ricoverate mentre 150 in isolamento domiciliare. C'è invece un nuovo ricovero in terapia intensiva. Invariato, ormai da otto giorni, il numero delle vittime, 283. Sono 1512 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, 248.579 quelli totali

Dopo alcuni giorni di lenta crescita sono scesi i casi totali di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore: per un ricalcolo della Regione Molise sono 219 e non 218 (ieri erano stati 249) per un totale di 244.434. I morti (oggi 3, ieri 14) hanno raggiunto quota 35.045. I guariti, dopo i 143 di oggi (ieri 323), sono in tutto 196.949 mentre le infezioni in corso hanno registrato un -72 (ieri -88) e ora sono relative a 12.440 pazienti, ripartite tra 743 ricoverati (-14 rispetto a ieri), 49 malati in terapia intensiva (50 ieri) e a 11.648 in isolamento domiciliare (ieri 11.561). (

Dei 219 nuovi casi maturati nell’ultima giornata, secondo il bollettino del ministero della Salute, 51 riguardano l’Emilia Romagna, 48 il Veneto e 33 la Lombardia. Sono quattro le Regioni a non aver registrato nuovi casi: Marche, Umbria, Valle d’Aosta e Molise. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



