Coronavirus in Sicilia, convocato il comitato scientifico: al vaglio il tampone per tutti i sanitari

E' in corso una riunione per stabilire o meno l'esecuzione del "tampone a tappeto per tutto il personale sanitario"

17 Marzo 2020 17:38

È convocato oggi nel pomeriggio il comitato scientifico dedicato all'emergenza coronavirus dalla Regione Sicilia. Come annunciato dall'assessore alla Salute Ruggero Razza, il comitato si è riunito intorno alle 17 per stabilire o meno l'esecuzione del "tampone a tappeto per tutto il personale sanitario".Del comitato fanno parte: i docenti dell’Università di Catania Bruno Cacopardo (ordinario di Malattie infettive al Medclin), Cristoforo Pomara (ordinario di Medicina legale al dipartimento di Scienze chirurgiche e tecnologie avanzate “G.F. Ingrassia”) e Stefania Stefani (ordinario di Microbiologia generale al Biometec).

Il dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica, Mario La Rocca, il dirigente generale del dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, Maria Letizia Di Liberti, il dirigente generale del dipartimento della Protezione civile, Calogero Foti.

Ma anche i professori universitari di varie discipline: Salvatore Corrao (Medicina Interna), Francesco Dieli (Immunologia), Antonio Giarratano (Rianimazione e Terapia Intensiva), Nicola Scichilone (professore di Pneumologia), Francesco Vitale (Virologia). Infine i dottori Luigi Aprea (Igiene e sanità pubblica al policlinico di Palermo, Agostino Massimo Geraci (primario di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza al Civico) e Santi Mauro Gioè (Anestesia e Rianimazione). (Gds.ikt)



