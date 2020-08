Cronaca 593

Coronavirus, in Sicilia contagi stabili ma salgono i ricoveri anche in terapia intensiva

In Sicilia nelle ultime 24 ore sono 29 le persone riscontrate positive. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute

Redazione

09 Agosto 2020 18:15

Andamento costante dei nuovi contagi di coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 29 le persone riscontrate positive. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Attualmente dunque i positivi sono 420, in virtù delle 6 persone guarite; salgono così a 3.463 i casi totali di Coronavirus da quando è iniziata la pandemia. Salgono però a 44 i ricoverati, di cui 5 (+1 rispetto a 24 ore fa) in terapia intensiva.Le persone che hanno sconfitto il Covid-19 sono 2.749. Fermi, fortunatamente, anche i decessi: 284. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono stati eseguiti circa 2500 tamponi.

Al 9 agosto, il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 è di 250.566, con un incremento rispetto all’8 agosto di 463 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di 13.263, con un incremento di 310 assistiti rispetto all’8 agosto.

Tra gli attualmente positivi, sono 45 (+2) in cura presso le terapie intensive. 763 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 8 pazienti rispetto all’8 agosto. 12.455 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al giorno precedente i nuovi deceduti sono 2 e portano il totale a 35.205. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 202.098, con un incremento di 151 persone rispetto all’8 agosto. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore ammonta a 37.637 (ieri 53.298), per un totale di 7.249.844.(Luigi Ansaloni, Gds)



