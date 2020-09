Cronaca 501

Coronavirus, in Sicilia contagi in calo: i nuovi positivi sono 44

Nel territorio nazionale si sono registrati 1.501 nuovi casi casi, mentre ieri erano stati 1.616 nuovi. I morti sono 6

Redazione

12 Settembre 2020 18:14

Calano i contagi per Coronavirus in Italia e in Sicilia. Nell'isola, nelle ultime 24 ore, sono 44 i nuovi positivi (ieri erano 104) su 4002 tamponi eseguiti. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.Attualmente sono 1.747 i positivi di cui 116 ricoverati in ospedale, 18 in terapia intensiva, 1.613 in isolamento domiciliare, 3.144 i guariti. Non ci sono altre vittime, dunque il bilancio resta fermo a 289 dall'inizio della pandemia.

Complessivamente salgono a 5.180 i positivi in Sicilia. Sei sono i guariti, che portano a 3.144 il bilancio complessivo. I 44 nuovi positivi sono così divisi: 6 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 8 a Catania, 2 a Enna, 14 a Palermo, 4 Ragusa, 1 Siracusa e 6 a Trapani.

Nel territorio nazionale si sono registrati 1.501 nuovi casi casi, mentre ieri erano stati 1.616 nuovi. Il totale dei contagiati, compresi vittime e guariti, è di 286.297. In calo oggi le vittime, 6 a fronte delle 10 di ieri, per un totale di morti dall’inizio della pandemia di 35.603. I guariti e dimessi sono complessivamente 213.191, 759 più di ieri. Oltre 92 mila i tamponi effettuati.



