Coronavirus, in Sicilia casi in aumento: sono 1065. La curva risale anche in Italia con 17.572 nuovi positivi. I decessi sono 680

Nell'isola si registrano 29 vittime. In discesa i ricoveri, sia quelli ordinari sia quelli in terapia intensiva

Redazione

16 Dicembre 2020 17:25

Salgono ancora i nuovi positivi in Sicilia: 1065 i casi riscontrati nelle ultime 24 ore ma con 9974 tamponi, con un tasso d'incidenza del 10,68%, minore rispetto a ieri. Ventinove le vittime odierne. In discesa i ricoveri, sia quelli ordinari sia quelli in terapia intensiva.Con i nuovi casi sono a 35.176 gli attuali positivi, con un decremento di 793 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.371 siciliani, 39 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1188 dei quali in regime ordinario 37 in meno rispetto a ieri; 183 in terapia intensiva 2 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 1.829. Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola: Catania 297, Palermo 285, Messina 253, Ragusa 32, Trapani 52, Siracusa 69, Agrigento 36, Caltanissetta 30, Enna 11.



In aumento i nuovi casi di Covid anche in Italia: 17.572 oggi, contro i 14.844 di ieri, ma con quasi 200mila tamponi (per l’esattezza 199.489), 38mila più di ieri. Tanto che il rapporto positivi-tamponi è ancora in lieve calo, dal 9,1% di ieri all’8,8% di oggi.

Sempre alto il numero dei decessi, 680 oggi (ieri 846), per un totale di 66.537 vittime dall’inizio dell’epidemia. Si conferma il lento calo dei ricoveri: quelli ordinari sono 445 in meno (ieri -423), 26.897 totali, mentre le terapie intensive calano di altre 77 unità (ieri -92), e sono ora 2.926 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds)



