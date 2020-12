Cronaca 386

Coronavirus, in Sicilia casi in aumento alla vigilia delle feste: 932 nuovi positivi e 10 vittime

In Italia sono 14.522 i positivi al tampone nelle ultime 24 ore e 553 le persone decedute

Redazione

23 Dicembre 2020 17:22

Sono 932 i nuovi casi di Coronavirus registrati quest'oggi in Sicilia su 9.264 tamponi effettuati: aumenta dunque il numero di contagi anche se il tasso di positività cala lievemente e si porta al 10%. Le vittime dell'infezione sono 10 nelle ultime 24 ore. Continua a scendere il numero dei ricoverati: sono 1.028 quelli in regime ordinario (-31 rispetto a ieri), stabili quelli in terapia intensiva.In Italia sono 14.522 i positivi al tampone nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Con le 553 vittime delle ultime 24 ore superata la soglia dei 70 mila morti per il Covid-19: sono 70.395. (Gds.it)



News Successiva Caltanissetta, i bimbi dell'istituto Oasi Cristo Re regalano disegni e letterine al personale sanitario che lotta contro il Covid-19: "Siete i nostri eroi"

