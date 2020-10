Cronaca 248

Coronavirus, in Sicilia cala il numero dei contagi: sono 85. Scende la curva anche in Italia con 2578 casi

Nell'isola scendono sensibilmente i positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 182) anche perchè sono molto meno i test effettuati (ieri 6.638)

Redazione

04 Ottobre 2020 17:21

Sono 85 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 3.498 tamponi. Scendono sensibilmente dunque i positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 182) anche perchè sono molto meno i test effettuati (ieri 6.638). È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute.Salgono a 3.247 gli attuali positivi di cui 329 ricoverati in ospedale, 24 in terapia intensiva (+4) e 2.894 in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia sono 7.681 le persone colpite dal Covid-19 nella nostra regione. I guariti salgono a 4.115, mentre ci sono da registrare altri due decessi che portano il bilancio a 319.

A livello nazionale, sono 2.578 (ieri 2.844) i nuovi casi nelle ultime 24 ore, e 18 i decessi che portano il totale delle vittime, da inizio emergenza, a 35.986. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 92.714 tamponi, per un totale di 11.784.105.

Il totale dei dimessi/guariti è di 231.914 (+697), mentre gli attuali positivi sono 57.429 (+1.863). Ad oggi sono 3.287 (+82) i ricoverati con sintomi, 303 (+6) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 53.839 persone.





