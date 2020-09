Cronaca 312

Coronavirus, in Sicilia aumentano controlli sulla Movida: Musumeci chiama alla collaborazione prefetti e sindaci

La stretta sulla movida è solo uno dei temi dell'ordinanza che prevede anche l'uso obbligatorio delle mascherine quando si è tra estranei

28 Settembre 2020 08:24

Controlli e sanzioni per strada e all'esterno dei locali. È quanto prevede l'ultima ordinanza di Nello Musumeci sul fronte della movida.Visto che soltanto il governo nazionale potrebbe prevedere una chiusura anticipata per pub e ristoranti, ecco che la stretta sulla movida prevede l'aumento dei controlli delle forze dell’ordine su chi staziona fuori creando assembramenti. Musumeci dunque chiama alla collaborazione i prefetti, per mobilitare le forze di polizia, e i sindaci che dovranno attivare pattuglie dedicate dei vigili urbani.

Chi verrà controllato sarà il cliente e non il gestore. Soltanto nel caso di eventi pubblici come concerti, convegni o spettacoli se si formeranno assembramenti e violazioni delle misure di sicurezza sarà invece l’organizzatore a pagare.

La stretta sulla movida è solo uno dei temi dell'ordinanza che prevede anche l'uso obbligatorio delle mascherine quando si è tra estranei, registrazione e tamponi rapidi per chi proviene dall'estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti cosiddetti fragili. (Gds.it)



