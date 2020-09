Cronaca 1038

Coronavirus, in Sicilia altri 96 nuovi positivi. Cresce ancora il numero dei ricoverati (+18)

Sale ancora la curva epidemica in Italia: sono 1.585 i nuovi casi oggi, contro i 1.452 di ieri

Redazione

17 Settembre 2020 17:33

Cresce ancora il numero dei nuovi positivi in Sicilia: sono altri 96 i casi registrati nelle ultime 24 ore (due i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa). È quanto emerge nel bollettino del Ministero della Salute. Sono 173 le persone ricoverate in ospedale (+18 rispetto a ieri), 14 in terapia intensiva (-2) e 1856 in isolamento domiciliare.Salgono a 2043 gli attuali positivi in Sicilia mentre in totale, da quando è iniziata la pandemia, sono stati 5569 i casi registrati. I guariti sono 3231.

Sale ancora la curva epidemica in Italia: sono 1.585 i nuovi casi oggi, contro i 1.452 di ieri, ma in parallelo cresce anche il numero dei tamponi processati che sono stati 101.773 (ieri 100.607). Lieve aumento dei decessi giornalieri, 13 contro i 12 di ieri. (Gds.it)



