Cronaca 575

Coronavirus, in Sicilia altri 89 nuovi positivi. Tre le vittime in 24 ore, 7 in soli tre giorni

Nuovi casi Covid in aumento in Italia: 1.640 positivi oggi contro i 1.392 di ieri, ma con oltre 16mila tamponi in più

Redazione

23 Settembre 2020 17:22

Nelle ultime 24 ore sono 89 i positivi in più (ieri erano stati 108) per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus in Sicilia: 9 riguardano gli ospiti della Missione Speranza e Carità e un migrante dell'hotspot di Lampedusa. Aumenta però il numero delle vittime: ben tre in 24 ore, per un totale di 303 dall'inizio della pandemia.Come riporta Luigi Ansaloni sul Giornale di Sicilia on line attualmente sono 2412 i positivi di cui 230 ricoverati in ospedale, 16 in terapia intensiva e 266 in isolamento domiciliare. Cresce anche il numero dei guariti, + 64 rispetto alla giornata di ieri.



Dei nuovi casi registrati nell'Isola 42 sono nella provincia di Palermo, 16 a Catania, 0 ad Agrigento, 1 a Messina, 2 a Siracusa, 9 a Ragusa, 15 a Trapani, 3 a Caltanissetta e 1 a Enna.

Nuovi casi Covid in aumento in Italia: 1.640 positivi oggi contro i 1.392 di ieri, ma con oltre 16mila tamponi in più (oggi 103.696). Il totale dall’inizio dell’epidemia sale a 302.537. In aumento anche i decessi, 20 oggi (rispetto ai 14 di ieri), per un totale di 35.758. Continua a crescere anche il numero dei guariti, 995 nelle 24 ore (ieri 967), che sono in tutto 220.665. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



Nelle ultime 24 ore sono 89 i positivi in più (ieri erano stati 108) per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus in Sicilia: 9 riguardano gli ospiti della Missione Speranza e Carità e un migrante dell'hotspot di Lampedusa. Aumenta però il numero delle vittime: ben tre in 24 ore, per un totale di 303 dall'inizio della pandemia.Come riporta Luigi Ansaloni sul Giornale di Sicilia on line attualmente sono 2412 i positivi di cui 230 ricoverati in ospedale, 16 in terapia intensiva e 266 in isolamento domiciliare. Cresce anche il numero dei guariti, + 64 rispetto alla giornata di ieri.



Dei nuovi casi registrati nell'Isola 42 sono nella provincia di Palermo, 16 a Catania, 0 ad Agrigento, 1 a Messina, 2 a Siracusa, 9 a Ragusa, 15 a Trapani, 3 a Caltanissetta e 1 a Enna.

Nuovi casi Covid in aumento in Italia: 1.640 positivi oggi contro i 1.392 di ieri, ma con oltre 16mila tamponi in più (oggi 103.696). Il totale dall’inizio dell’epidemia sale a 302.537. In aumento anche i decessi, 20 oggi (rispetto ai 14 di ieri), per un totale di 35.758. Continua a crescere anche il numero dei guariti, 995 nelle 24 ore (ieri 967), che sono in tutto 220.665. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



News Successiva Caltanissetta, entrano in casa di una 76enne mentre annaffia le piante e la rapinano: due arrestati dalla polizia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare