Coronavirus, in Sicilia altri 54 positivi in più: 11 sono migranti. Cresce il contagio anche in Italia

In Sicilia aumentano i ricoveri (+7) che portano il totale a 69. I pazienti in terapia intensiva sono 9

Redazione

28 Agosto 2020 17:05

Sono 54 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: quattro in più rispetto alla giornata di ieri. Undici sono migranti. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.Attualmente - come riporta Luigi Ansaloni su Gds.it - ci sono 1.058 positivi di cui 69 ricoverati in ospedale (+7), 9 in terapia intensiva e 980 in isolamento domiciliare, per un totale di 4228 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.884 (+15). Rimane fermo il dato dei decessi: 286.



Continua a crescere la curva dei contagi da coronavirus in Italia: oggi si registrano 1.462 nuovi casi contro i 1.411 di ieri. Sono dunque 265.409 le persone colpite da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal Dipartimento della Protezione civile.

I decessi sono 9, rispetto ai 5 di ieri, per un totale delle vittime pari a 35.472. I guariti sono 348 (ieri 225) e adesso sono 206.902 in tutto. Lieve calo del numero delle persone attualmente positive, 1.103 oggi (ieri 1.179), per un totale di 23.035.



