Coronavirus, in Sicilia altri 48 nuovi positivi. In Italia superati i mille in 24 ore

Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a fronte dei 9 registrati venerdì

Redazione

22 Agosto 2020 18:03

Salgono ancora i casi di coronavirus in Sicilia, 48 in più nelle ultime ventiquattr'ore. Il numero degli attualmente positivi sale quindi ad 874: 45 i ricoverati con sintomi, 8 in terapia intensiva - dati che si confermano anche per la giornata di oggi - ed 871 in isolamento domiciliare (96 in più rispetto a ieri). Sono 3.967 i casi totali dall'inizio della pandemia, 2.807 i guariti (due in più rispetto ai ieri). Il dato dei decessi resta fortunatamente 286.La divisione fra le province -scrive Valentina Grasso su Gds.it - mostra 3 casi a Catania, 24 a Ragusa dove si registrano tutti i 16 migranti positivi. Ci sono 11 casi a Messina, 4 a Caltanissetta, 4 ad Agrigento, 1 a Siracusa e 1 a Trapani.

Anche nel resto d'Italia non si ferma il boom dei contagi per il Covid: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. In calo i tamponi: 77 mila, oltre 5mila in più rispetto a ieri. Questi i dati che emergono dal bollettino giornaliero del ministero della Salute.

Sono invece in calo (-5) i ricoveri in terapia intensive legati al Covid, mentre i ricoveri con sintomi sono cresciuti (+5). I contagiati in isolamento domiciliare sono 825, dato che rappresenta anche l’incremento degli attuali positivi (17.503). I guariti oggi sono 243 (ieri erano stati 274) per un totale di 205.203.



