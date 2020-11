Cronaca 453

Coronavirus. In Sicilia altri 41 morti ma in calo il numero di nuovi casi: 1.249 nelle ultime 24 ore. In Italia superate le 50mila vittime

Sono 22.930 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa 5.400 meno di ieri

23 Novembre 2020 17:41

In calo, in Sicilia, il numero di nuovi positivi rispetto alla giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.249 nuovi contagi e 7.712 tamponi, con un tasso di positività che scende al 16% (ieri era al 19%). Il totale di contagi certificati nell’Isola da inizio pandemia, secondo quanto riportato nel bollettino odierno diffuso dal Ministero della Salute, diventano così 54.378. Scende lievemente anche il numero dei decessi, 41 nelle ultime 24 ore (ieri 45).Attualmente i positivi sono 37.913 di cui 1.604 ricoverati in ospedale (solo 7 in più rispetto alla giornata di ieri), 243 in terapia intensiva (+2) e 36.066 in isolamento domiciliare. Sale il numero dei guariti: 15.238, mentre i morti arrivano a 1.227. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 413, Catania 434, Messina 45, Ragusa 160, Trapani 14, Siracusa 101, Agrigento 4, Caltanissetta 44, Enna 34.

Sono 22.930 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa 5.400 meno di ieri (28.337 nuovi positivi con 188.747 tamponi), che portano il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 1.431.795. Sono i dati che emergono dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.



Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 148.945 tamponi, circa 40mila meno di ieri. Dai dati emerge inoltre una sostanziale stabilità del rapporto tra positivi individuati e tamponi effettuati: è al 15,3% mentre domenica era al 15%. Ma, per la prima volta dall'inizio della seconda ondata, calano gli attualmente positivi: secondo i dati ufficiali sono 796.849, 9.098 in meno rispetto a domenica quando erano 805.947.



A 11 mesi dall'inizio dell'emergenza, l'Italia supera la soglia delle 50mila vittime per Covid. Secondo i dati del ministero della Salute il numero dei morti è arrivato a 50.453, con un incremento rispetto a ieri di 630. Sabato l'aumento era stato di 562.

Sul fronte dei nuovi contagi per la prima volta dall’inizio della seconda ondata, calano gli attualmente positivi: secondo il bollettino del ministero della Salute sono 796.849, ovvero 9.098 in meno rispetto a domenica quando erano 805.947. Nel dettaglio, attualmente 758.342 sono in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 34.697 (+418 rispetto a ieri), di questi 3.810 in terapia intensiva (+9). La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 5.289, seguita da Veneto (2.540), Emilia-Romagna (2.347) e Lazio (2.341). Le Regioni con minore incremento di contagi sono Basilicata (58), Valle d’Aosta (77) e Molise (91).



