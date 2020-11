Cronaca 987

Coronavirus. In Sicilia altri 1024 nuovi casi e 18 vittime, crescono i ricoveri. In Italia giù i contagi ma con meno tamponi

L'incremento delle vittime è di 233 in 24 ore, in aumento rispetto ai 208 decessi di ieri

Redazione

02 Novembre 2020 17:18

Sono 1024 i casi di coronavirus in Sicilia in 24 ore: per la seconda volta consecutiva l'Isola supera dunque quota mille. Diciotto le vittime in un giorno, dieci nuovi pazienti, più di ieri, in terapia intensiva (142 in totale) e 26 in regime ordinario (1025), per un totale di 36 nuovi ricoveri, comunque meno di ieri.Sono 8034 i tamponi effettuati, numero altissimo in confronto a quelli che si avevano solitamente il lunedì o dopo i festivi. Con i nuovi casi salgono così a 16064 gli attuali positivi.

Diminuiscono ancora i contagi per Covid in Italia, sono 22.253 (ieri 29.907), secondo il bollettino del ministero della Salute, ma con soli 135.731 tamponi (ieri 183.457), oltre 47 mila test in meno; l’incremento delle vittime è di 233 in 24 ore, in aumento rispetto ai 208 decessi di ieri.

I pazienti in terapia intensiva in Italia superano i 2 mila e sono ora 2.022, in aumento di 83 rispetto a ieri, secondo i dati del ministero della Salute. I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 238, per un numero complessivo di 19.840.(Luigi Ansaloni, Gds.it)



