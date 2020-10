Cronaca 1579

Coronavirus, in Sicilia 860 casi e 10 morti: più di 100 pazienti in terapia intensiva, oltre 21900 contagi in Italia

Le vittime in Italia, nelle ultime 24 ore sono 221. Preoccupa in Sicilia anche l'elevato numero di ricoveri

Redazione

27 Ottobre 2020 17:35

Sono 860 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, in impennata rispetto a ieri ma con oltre 2400 tamponi in più (7400 nelle ultime 24 ore). Dieci le vittime, per un totale di 449 dall'inizio della pandemia. Preoccupano invece i ricoveri, con 50 in più in regime ordinario (727 adesso) e 5 in più in terapia intensiva (103 in totale). Sono 21.994 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, rispetto ai 17.012 casi fatti registrate nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 174.398 tamponi, contro i 124.686 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino sull'emergenza Coronavirus dell Ministero della Salute. E’ invece salito a quota 37.700 il numero delle vittime totali da inizio pandemia, con 221 morti registrati nelle ultime 24 ore. (Luigi Ansaloni, Gds)

