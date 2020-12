Cronaca 188

Coronavirus, in Sicilia 853 positivi in più ma tornano a salire i decessi: 26 morti nelle ultime 24 ore

In Italia superati i 2 milioni di contagi: sono 18.040 i nuovi casi di contagio. Sono 505 le nuove vittime

Redazione

24 Dicembre 2020 18:52

Sono 853 i nuovi positivi al coronavirus oggi in Sicilia, in calo rispetto all'incremento di 932 casi di ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 8.135 e così il tasso di positività è del 10,5%, lievemente superiore a quello di ieri che era circa del 10%. Tornano a crescere invece i decessi: 26 oggi, rispetto ai 10 di ieri. Il totale dei morti da coronavirus in Sicilia è di 2.239.Con i nuovi dati sono a 33.380 gli attuali positivi, con una diminuzione di 234 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.181 siciliani, 23 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1.008 dei quali in regime ordinario, 20 in meno rispetto a ieri; 173 in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 1.061.



Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola: Catania 269, Palermo 228, Siracusa 87, Messina 77, Trapani 66, Ragusa 37, Agrigento 33, Enna 29, Caltanissetta 27 .

In Italia superati i 2 milioni di contagi: sono 18.040 i nuovi casi di contagio da coronavirus (ieri 14.522) mentre sono 505 i morti (ieri 553) per un totale di 70.900 vittime dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I tamponi sono stati 193.777 e il tasso di positività che ieri era dell’8,3% (8,28% per la precisione) oggi è salito al 9,3%.

Le persone guarite o dimesse oggi sono 22.718 (ieri 20.494) per un totale di 1.344.785, mentre il numero dei malati attuali scende di altre 5.184 unità (ieri -7.139) ed è pari a 593.632. E così dallo scorso febbraio in Italia almeno 2.009.317 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus.

Continua a farsi più leggera la pressione sulle strutture ospedaliere: i pazienti ricoverati con sintomi sono 476 in meno (ieri -402) per un totale di 24.070, mentre quelli che si trovano in terapia intensiva sono 2589, dunque -35 (ieri -63). L’isolamento domiciliare riguarda 566.973 persone.

Nell’ambito dei nuovi casi di contagio, è sempre il Veneto la regione che spicca con più casi (3837). A seguire ci sono la Lombardia (2656 casi), Emilia Romagna (1692), Lazio (1519) e Puglia (1458). (Gds.it)



Sono 853 i nuovi positivi al coronavirus oggi in Sicilia, in calo rispetto all'incremento di 932 casi di ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 8.135 e così il tasso di positività è del 10,5%, lievemente superiore a quello di ieri che era circa del 10%. Tornano a crescere invece i decessi: 26 oggi, rispetto ai 10 di ieri. Il totale dei morti da coronavirus in Sicilia è di 2.239.Con i nuovi dati sono a 33.380 gli attuali positivi, con una diminuzione di 234 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.181 siciliani, 23 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1.008 dei quali in regime ordinario, 20 in meno rispetto a ieri; 173 in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 1.061.



Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola: Catania 269, Palermo 228, Siracusa 87, Messina 77, Trapani 66, Ragusa 37, Agrigento 33, Enna 29, Caltanissetta 27 .

In Italia superati i 2 milioni di contagi: sono 18.040 i nuovi casi di contagio da coronavirus (ieri 14.522) mentre sono 505 i morti (ieri 553) per un totale di 70.900 vittime dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I tamponi sono stati 193.777 e il tasso di positività che ieri era dell’8,3% (8,28% per la precisione) oggi è salito al 9,3%.

Le persone guarite o dimesse oggi sono 22.718 (ieri 20.494) per un totale di 1.344.785, mentre il numero dei malati attuali scende di altre 5.184 unità (ieri -7.139) ed è pari a 593.632. E così dallo scorso febbraio in Italia almeno 2.009.317 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus.

Continua a farsi più leggera la pressione sulle strutture ospedaliere: i pazienti ricoverati con sintomi sono 476 in meno (ieri -402) per un totale di 24.070, mentre quelli che si trovano in terapia intensiva sono 2589, dunque -35 (ieri -63). L’isolamento domiciliare riguarda 566.973 persone.

Nell’ambito dei nuovi casi di contagio, è sempre il Veneto la regione che spicca con più casi (3837). A seguire ci sono la Lombardia (2656 casi), Emilia Romagna (1692), Lazio (1519) e Puglia (1458). (Gds.it)



News Successiva Strade e autostrade, controlli potenziati dalla questura di Caltanissetta su tutte le principali arterie

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare