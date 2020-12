Cronaca 703

Coronavirus, in Sicilia 808 nuovi positivi ma tornano a crescere i ricoveri in terapia intensiva

Sono 17.938 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore e 484 le vittime

Redazione

13 Dicembre 2020 18:18

Tornano a scendere sotto i mille i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, con 808 contagi su 7094 tamponi, 11,3% il tasso di positività. Scendono ancora i ricoveri in regime ordinario mentre dopo giorni tornano a salire di due unità i posti occupati in terapia intensiva (198 in tutto). Ventuno le vittime (1962 in totale dall'inizio della pandemia).Il numero degli attualmente positivi in Sicilia raggiunge quota 35.719. In isolamento domiciliare ci sono 34.295 persone.

I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono ad oggi 40.504. Dei nuovi casi registrati 151 sono nella provincia di Palermo, 328 a Catania, 13 a Enna, 83 a Messina, 33 a Caltanissetta, 49 a Ragusa, 25 a Trapani, 74 ad Agrigento e 52 a Siracusa.

Sono 17.938 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.843.712. Secondo i dati del ministero della Salute l’incremento delle vittime in un giorno è invece di 484, che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 64.520.

Secondo il bollettino giornaliero, ci sono in Italia 686.031 attualmente positivi, 1.183 più di ieri, un aumento che si registra dopo giorni di calo. L’incremento dei guariti nelle ultime 24 ore è invece di 16.270 per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.093.161.

Sono 152.697 i tamponi effettuati per il Covid in Italia nelle ultime 24 ore, quasi 44mila in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività sale all’11,7%, in aumento di oltre un punto e mezzo rispetto a ieri quando era al 10,1. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



Tornano a scendere sotto i mille i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, con 808 contagi su 7094 tamponi, 11,3% il tasso di positività. Scendono ancora i ricoveri in regime ordinario mentre dopo giorni tornano a salire di due unità i posti occupati in terapia intensiva (198 in tutto). Ventuno le vittime (1962 in totale dall'inizio della pandemia).Il numero degli attualmente positivi in Sicilia raggiunge quota 35.719. In isolamento domiciliare ci sono 34.295 persone.

I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono ad oggi 40.504. Dei nuovi casi registrati 151 sono nella provincia di Palermo, 328 a Catania, 13 a Enna, 83 a Messina, 33 a Caltanissetta, 49 a Ragusa, 25 a Trapani, 74 ad Agrigento e 52 a Siracusa.

Sono 17.938 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.843.712. Secondo i dati del ministero della Salute l’incremento delle vittime in un giorno è invece di 484, che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 64.520.

Secondo il bollettino giornaliero, ci sono in Italia 686.031 attualmente positivi, 1.183 più di ieri, un aumento che si registra dopo giorni di calo. L’incremento dei guariti nelle ultime 24 ore è invece di 16.270 per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.093.161.

Sono 152.697 i tamponi effettuati per il Covid in Italia nelle ultime 24 ore, quasi 44mila in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività sale all’11,7%, in aumento di oltre un punto e mezzo rispetto a ieri quando era al 10,1. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



News Successiva Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 33 positivi in più. Nessun nuovo caso nel capoluogo, salgono ancora i guariti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare