Cronaca 650

Coronavirus, in Sicilia 796 positivi in più e 8 morti. In Italia i nuovi casi sono 16.709 e 136 le vittime

Cresce anche la pressione sulle strutture ospedaliere sia a livello regionale che a livello nazionale

Redazione

22 Ottobre 2020 17:23

Sono 796 i nuovi positivi da coronavirus in Sicilia: record assoluto in sole 24 ore. Otto le vittime, per un totale di 397 dall'inizio della pandemia. Sono 7732 i tamponi effettuati. In ospedale 588 persone in regime ordinario (+23) e 89 in terapia intensiva (+6). Nelle ultime 24 ore sono guarite 98 persone.Aumentano ancora i contagi per coronavirus in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati individuati 16.079 nuovi casi, quasi mille più di ieri, ma con circa 7.500 tamponi in meno (170.392 contro 177.848). Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 465.726. In aumento anche il numero delle vittime: 136 in un giorno, mentre ieri erano 127, per un totale che è arrivato a 36.968

In ben sei regioni si sono registrati più di mille nuovi casi: Lombardia (4.125), Piemonte (1.550), Campania (1,541), Veneto (1.325), Lazio (1.251) e Toscana (1.145). Cresce anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in terapia intensiva sono ad oggi 992 (+66 rispetto a ieri), quelli ricoverati con sintomi 9.694 (+637). In isolamento domiciliare ci sono 158.616 pazienti (+13.157). (Luigi Ansaloni, Gds.it)



