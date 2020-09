Cronaca 493

Coronavirus, in Sicilia 77 nuovi positivi. Cresce ancora il numero dei ricoverati

In crescita i nuovi casi di Covid in Italia, 1.229 oggi contro i 1.008 di ieri, ma crescono, e di molto, anche i tamponi

Redazione

15 Settembre 2020 17:32

Settantasette nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Il totale degli attuali contagiati è di 1.919: 141 ricoverati con sintomi, 17 in terapia intensiva e 1.716 in isolamento domiciliare. Sono 5.383 i casi totali, 3.172 i dimessi guariti ed è pari a 4.327 l’incremento dei tamponi. I decessi restano fermi a quota 292.In crescita i nuovi casi di Covid in Italia, 1.229 oggi contro i 1.008 di ieri, ma crescono, e di molto, anche i tamponi: 80.517 contro 45.309. In calo i decessi, 9 (ieri erano 14), mentre i guariti sono più che raddoppiati: 695 nelle 24 ore (ieri 316). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



