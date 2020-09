Cronaca 132

Coronavirus, in Sicilia 75 nuovi positivi. Sale il numero delle vittime: 3 morti nelle ultime 24 ore

In calo i nuovi contagi in Italia, 1.350 casi oggi contro i 1.587 di ieri, in parallelo però con i pochi tamponi

21 Settembre 2020 17:44

Sono 75 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, di cui 21 sono ospiti della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo. E ci sono ben tre vittime. Una nel Palermitano (si tratta di un ultranovantenne della provincia di Trapani) e di un ottantenne del capoluogo siciliano, così come ottantenne è anche la vittima di Catania. Il totale sale a 299.È quanto emerge - come scrive Luigi Ansaloni sul Giornale di Sicilia on line - dal bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 2.348 i positivi di cui 203 ricoverati con sintomi (+9 rispetto alla giornata di ieri), 14 in terapia intensiva (+1), 2.131 in isolamento domiciliare. I positivi dall'inizio della pandemia in Sicilia sono 6047. I guariti salgono a 3.390 (+40). Nell'Isola rispetto a ieri ci sono 3102 tamponi in più.

In calo i nuovi contagi in Italia, 1.350 casi oggi contro i 1.587 di ieri, in parallelo però con i pochi tamponi, come sempre il lunedì: 55.862 contro 83.428 di ieri (e i picchi di oltre 100mila nei giorni scorsi). In lieve aumento i decessi, 17 oggi (ieri erano 15), mentre rallenta la crescita dei guariti, 352 oggi contro i 635 di ieri.

La regione con più casi nelle 24 ore è la Campania (243), seguita da Lazio (198), Emilia Romagna (116) e Veneto (103), mentre la Lombardia si ferma a 90. Nessuna regione a zero casi, mentre l’Abruzzo ne segnala 72 ma è il dato cumulativo degli ultimi tre giorni. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale a 299.506. Sul dato dei decessi pesa il bilancio del Lazio, 5 vittime in un giorno, cui si aggiungono Sicilia (3), Sardegna (2) e una ciascuna in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Campania, Puglia, Abruzzo e Umbria. Il totale sale a 35.724, mentre i guariti totali sono 218.703. Sale ancora il numero delle persone attualmente positive, 981 in più (ieri 937), e sono 45.079.

Dopo due giorni di calo, balzo dei ricoveri in regime ordinario, 110 in più, per un totale di 2.475, mentre le terapie intensive salgono di 10 unità e sono 232 in tutto. Infine, sono 42.372 le persone in isolamento domiciliare. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



