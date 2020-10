Cronaca 919

Coronavirus: in Sicilia 730 casi e 11 morti ma rallentano i ricoveri, oltre 19000 contagi in Italia

La curva dei contagi fa paura. Record di contagi in tutta Italia ma sono in aumento anche il numero dei tamponi effettuati

Redazione

23 Ottobre 2020 17:08

Sono 730 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia con undici vittime. Un dato confortante pero' arriva dai ricoveri: solo cinque in più e nessuno in terapia intensiva, per un totale di 689 ospedalizzati. In Italia, il bollettino di oggi venerdì 23 ottobre del Ministero della Salute vede un nuovo record di nuovi positivi: oggi sono 19.143 con 182.032 tamponi. 91 i decessi (ieri erano stati 136). In Lombardia i casi in più sono circa cinquemila in più, 2.200 in Campania (con De Luca che chiede il lockdown), duemila in Piemonte, oltre 1.500 in Veneto, quasi 600 in Puglia, il doppio rispetto al record precedente. Ieri i casi in più erano stati 16.079 con 170.392 tamponi.

Con 2.352 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 186.002 (16.700 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 13.860 unità). Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 37.059, mentre il numero totale dei casi è di 484.869. Dei 91 morti di oggi 12 vengono dalla Campania, 11 da Sicilia e Lazio, 10 dall’Emilia Romagna e 7 dalla Lombardia. Sono tre le regioni oltre i duemila casi: si tratta della Lombardia (4.916), della Campania (2.280) e del Piemonte (2.032). Oltre i mille casi anche Veneto (1.550), Lazio (1.389) e Toscana (1.290). Solo Val d’Aosta, Basilicata e Molise sotto i cento casi. Nessuna regione a contagio zero.



