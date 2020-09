Cronaca 528

Coronavirus, in Sicilia 61 nuovi positivi. Deceduto un 56enne ricoverato da 2 mesi

Lieve calo dei contagi nel resto d'Italia rispetto a sabato: sono 1.458 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore

13 Settembre 2020 21:02

Sono 61 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, ben 17 in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. C'è da sottolineare che i tamponi effettuati (2726) sono poco più della metà di quelli della giornata precedente (4002). Quindi diminuiscono i tamponi e purtroppo salgono i nuovi contagi.Dei 61 soltanto tre sono migranti: due a Ragusa e uno a Siracusa. I nuovi positivi sono così divisi nelle province: 2 ad Agrigento, 26 a Catania, 2 a Enna, 25 a Palermo, 2 Ragusa e 4 Siracusa.

Attualmente i positivi sono 1793 di cui 120 ricoverati in ospedale, 17 in terapia intensiva e 1656 in isolamento domiciliare. Salgono a 3158 i guariti mentre i deceduti sono 290, anche se quest'ultimo numero, inevitabilmente, sarà destinato ad aumentare a causa delle vittime registrate nelle ultime ore presso gli ospedali Cervello e Villa Sofia e che non sono state ancora riportate nel bollettino. Per ora, l'unica vittima confermata dalla Regione è un 56enne di S.Agata Li Battiati, deceduto in rianimazione al Policlinico di Messina, dove era ricoverato da circa 2 mesi.

Lieve calo dei contagi nel resto d'Italia rispetto a sabato: sono 1.458 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 287.297. Sul calo pesa però il minor numero di tamponi effettuati: 20mila circa meno di ieri (72.143 contro 92.706). Sette sono invece le vittime in un giorno, per un totale di 35.610 mentre non c'è alcuna regione senza nuovi casi.

Il totale dei dimessi/guariti è di 213.634 (+443), mentre il totale degli attuali positivi è di 38.509(+1.006). Attualmente sono 2.042 i ricoverati con sintomi, di questi 187 (+5) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 36.280 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono Lombardia (265), Emilia-Romagna (143) Lazio (143), Veneto (143) e Campania (122). (Gds.it)



