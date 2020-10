Cronaca 474

Coronavirus. In Sicilia 568 positivi in più e 11 vittime, crescono i ricoveri. In Italia 17.012 nuovi casi

In aumento i decessi sul territorio nazionale, 141 oggi (ieri erano 128). Forte incremento dei ricoveri ordinari, +991 e delle terapie intensive (+76)

Redazione

26 Ottobre 2020 17:27

Sono 568 i nuovi positivi da coronavirus in Sicilia, circa 100 meno di ieri ma anche con meno tamponi. Undici le vittime (439 in tutto), come ieri. Trentacinque i ricoveri in regime ordinaria (677 in tutto) e tre in terapia intensiva in più (98). Sono 4950 i tamponi, meno di ieri (5100) ma non in maniera marcata come le altre volte succedeva durante il fine settimana. In isolamento domiciliare ci sono 10170 persone, 6081 i guariti (+167), per un totale di 17425 casi dall'inizio dell'epidemia.In calo, come sempre il lunedì per via del numero minore di tamponi, anche la curva epidemica in Italia. Sono 17.012 i nuovi casi di Covid, contro i 21.273 di ieri, ma con 124.686 tamponi, 37mila meno di ieri. In aumento i decessi, 141 oggi (ieri erano 128), per un totale di 37.479. Forte incremento dei ricoveri ordinari, +991 (ieri +719), che sono ora 12.997 in tutto, e crescono ancora le terapie intensive, +76 (ieri +80), arrivando a 1.284 totali. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



Sono 568 i nuovi positivi da coronavirus in Sicilia, circa 100 meno di ieri ma anche con meno tamponi. Undici le vittime (439 in tutto), come ieri. Trentacinque i ricoveri in regime ordinaria (677 in tutto) e tre in terapia intensiva in più (98). Sono 4950 i tamponi, meno di ieri (5100) ma non in maniera marcata come le altre volte succedeva durante il fine settimana. In isolamento domiciliare ci sono 10170 persone, 6081 i guariti (+167), per un totale di 17425 casi dall'inizio dell'epidemia.In calo, come sempre il lunedì per via del numero minore di tamponi, anche la curva epidemica in Italia. Sono 17.012 i nuovi casi di Covid, contro i 21.273 di ieri, ma con 124.686 tamponi, 37mila meno di ieri. In aumento i decessi, 141 oggi (ieri erano 128), per un totale di 37.479. Forte incremento dei ricoveri ordinari, +991 (ieri +719), che sono ora 12.997 in tutto, e crescono ancora le terapie intensive, +76 (ieri +80), arrivando a 1.284 totali. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



Caltanissetta, Covid-19 e limitazioni degli spostamenti. On line sul sito della Polizia di Stato il modulo di autodichiarazione

News Successiva Coronavirus, bar di Caltanissetta non espone avviso con numero persone ammesse: titolare sanzionato dalla polizia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare