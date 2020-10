Cronaca 996

Coronavirus. In Sicilia 475 positivi in più, crescono i ricoveri. In Italia sfiorati gli 11mila nuovi casi

Nell'Isola si contano anche 2 decessi in più, mentre a livello nazionale le vittime sono 47

Redazione

17 Ottobre 2020 17:12

Sono 475 i nuovi contagi in 24 ore in Sicilia, oltre cento meno di ieri. Due le vittime. Tredici i malati in più in ospedale, 8 in regime ordinario e 5 in terapia intensiva. I tamponi sono 5739 contro gli oltre 7700 rilevati ieri.Il totale degli attuali positivi - come riporta Luigi Ansaloni sul Giornale di Sicilia on line - sale a 6281: 479 ricoverati con sintomi, 61 in terapia intensiva, 5.741 in isolamento domiciliare. I casi totali sono 11.744, 362 i deceduti (+2), 5.101 i dimessi guariti.

Sono 10.925 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 47 i decessi che portano il totale delle vittime a 36.474. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 165.837 tamponi, per un totale di 13.394.041 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il totale dei dimessi/guariti è di 249.127 (+1.255), mentre gli attuali positivi sono 116.935. Ad oggi sono 6.617 i ricoverati con sintomi, di questi 705 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 109.613 persone.



