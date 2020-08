Cronaca 667

Coronavirus, in Sicilia 44 nuovi positivi. In Italia è record di contagi, il bollettino del 21 agosto

In lieve aumento anche il numero dei decessi, 9 oggi contro i 6 di ieri

Redazione

21 Agosto 2020 17:55

Sono 44 i casi di coronavirus in più in Sicilia, dove attualmente i contagiati sono 828: 45 i ricoverati con sintomi (quattro in più di ieri), 8 in terapia intensiva e 775 in isolamento domiciliare. Sono 3.919 i casi totali, 2.805 i guariti (sei in più di ieri). Restano 286 i deceduti.Sale ancora verso l’alto la curva epidemica in Italia: si contano 947 nuovi casi oggi, contro gli 845 di ieri (e i 642 di mercoledì), per un totale di 257.065 persone colpite da Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia. Le regioni più colpite sono Lombardia (174), Lazio (137) e Veneto (116), e solo due regioni, Basilicata e Valle d’Aosta, registrano zero contagi nelle 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In lieve aumento anche il numero dei decessi, 9 oggi contro i 6 di ieri. Segnalano vittime Lombardia (6), Veneto (2) e Lazio (1). Il totale dei deceduti sale così a 35.427. I guariti sono 274 (ieri 180) per un totale di 204.960. E il numero delle persone attualmente positive continua a crescere, 664 in più oggi (ieri 654), per un totale che sale a 16.678.

Come crescono i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 36 in più, 919 in tutto, mentre le terapie intensive aggiungono una unità, passando da 68 a 69. I pazienti in isolamento domiciliare sono 15.690. Infine, in calo ma sempre su numeri alti il numero di tamponi effettuati, 71.996 oggi (ieri 77.442, uno dei dati più alti di sempre). (Luigi Ansaloni, Gds.it)



