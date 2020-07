Cronaca 351

Coronavirus, in Sicilia 4 positivi in più. I ricoverati in tutta l'isola sono 9

Svuotata già da giorni la terapia intensiva. I decessi in Sicilia rimangono 283

Redazione

18 Luglio 2020 07:17

Sono quattro i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati ieri in Sicilia. Rispetto al giorno prima sono raddoppiati i ricoveri in ospedale in due giorni. Si evince dal bollettino del Ministero della Salute. Si tratta di tre casi registrati a Catania e uno a Palermo. In totale nella nostra isola sono dunque 3.136 i positivi. Sono 9 in tutto, attualmente, le persone ricoverate mentre 149 in isolamento domiciliare. Svuotata già da giorni la terapia intensiva. I decessi in Sicilia rimangono 283; sono 2.400 i tamponi eseguiti tra giovedì e venerdì.

