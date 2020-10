Cronaca 1033

Coronavirus, in Sicilia 366 nuovi positivi e 2 decessi. In Italia 7.322 nuovi contagiati, mai così tanti

Nell'Isola ventisei ricoveri in più da ieri, 21 in regime ordinaria e 5 in terapia intensiva

14 Ottobre 2020 17:22

Per il quarto giorno consecutivo è record di casi di coronavirus in Sicilia: 366 in 24 ore. Ventisei ricoveri in più da ieri, 21 in regime ordinaria e 5 in terapia intensiva, e due vittime.Mai così tanti casi di Covid in 24 ore registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia: oggi i nuovi contagi sono 7.332 (ieri erano 5.901), ampiamente superato dunque il record raggiunto il 21 marzo, 6.657 casi in un giorno. In lieve aumento i decessi, 43 oggi contro i 41 di ieri (36.289 in totale).

Impennata dei ricoveri in regime ordinario, 394 in più (ieri 255), per un totale di 5.470, mentre frena la crescita delle terapie intensive, oggi 25 in più contro il +62 di ieri (sono ora 539 in tutto). Nuovo record di tamponi: 152.196, 40mila più di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.



